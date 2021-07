Hong Kong: Carrie Lam répond fermement aux menaces de départ des géants d'Internet

La cheffe de l'exécutif hongkongais - ici le 13 avril 2021 - a fermement répondu aux géants de l'Internet: la loi contre le doxing passera bel et bien, et rapidement.

Les multinationales du secteur informatique et des réseaux sociaux menacent de quitter le territoire. Dans une lettre envoyée aux autorités, Facebook, Google ou encore Twitter qualifient un nouveau projet de loi sur la protection de la vie privée de « complètement disproportionnée ». Ce mardi 6 juillet dans la matinée, Carrie Lam, la cheffe de l’exécutif hongkongais, a balayé ces menaces.

Publicité Lire la suite

« L’idéal serait d’apaiser les craintes lorsque nous préparons la loi. Mais parfois cela se fait au moment de la mise en œuvre. » : Carrie Lam a été on ne peut plus claire, le texte passera, et rapidement. Il est censé faciliter la lutte contre le « doxing », la divulgation de données sur internet, largement utilisée en 2019 par les contestataires, lors des manifestations pro-démocratie, pour révéler des données personnelles de la police, de juges ou encore de responsables locaux - les pro-Pékin faisaient de même.

Google, Facebook ou Twitter s'opposent eux aussi à cette pratique, mais ils craignent que le texte très vague ne permette surtout de cibler n’importe quel partage d’informations en ligne, et de tenir légalement responsables les entreprises et leurs employés pour les contenus postés par les internautes.

« Tout cela, c’est de la calomnie, comme cela l’a été pour la loi sur la sécurité nationale », a assuré Carrie Lam. Une comparaison qui n’a pas dû rassurer les géants de l’internet : depuis son adoption l’an dernier cette loi est utilisée pour faire taire toute forme de contestation.

Ce mardi, la cheffe de l’exécutif s'est ainsi concentrée sur les adolescents, invitant parents, enseignants et chefs religieux à dénoncer aux autorités ceux qui violent la loi, et pour cela surveiller leur comportement - manifestement aussi sur internet.

► À réécouter : Hong Kong: jusqu’où ira la répression?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne