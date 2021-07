Afghanistan: l'Iran tente une médiation entre Kaboul et les talibans

Sur ce montage photo on voit le principal négociateur Mohammad Abbas Stanikzai (G) qui dirigeait la délégation des talibans tandis que l'ancien vice-président Younus Qanooni (D) représentait le gouvernement.

L'Iran a organisé mercredi une rencontre entre une délégation du gouvernement afghan et des talibans pour tenter une médiation alors qu'avec le retrait des troupes américaines les talibans continuent leur progression rapide.

L'Iran, dont la population est majoritairement chiite, s'inquiète de plus en plus de l'évolution de la situation en Afghanistan. Le retrait rapide des troupes américaines s'accompagne en effet d'une avancée rapide des talibans à travers l'Afghanistan, notamment des régions frontalières avec l'Iran.

Téhéran a organisé cette rencontre entre les représentants du gouvernement afghan et des talibans alors que les négociations entre les deux parties, sous l'égide des Américains au Qatar semblent dans l'impasse, indique notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi.

Depuis deux ans, l'Iran a noué des liens avec les talibans qui sont pourtant des sunnites extrémistes hostiles aux chiites. Mais l'Iran, qui compte déjà sur son sol plus de deux millions de travailleurs ou de réfugiés afghans, craint une nouvelle vague de réfugiés. Téhéran s'inquiète également du sort des populations persanophones et à majorité chiite du nord de l'Afghanistan.

Téhéran qui a toujours dénoncé la présence des Américains en Afghanistan se dit favorable à un gouvernement comprenant toutes les parties afghanes, notamment les talibans.

« Il faut le reconnaître, la guerre fait rage »

Cette rencontre organisée par l'Iran intervient alors que les talibans prennent chaque jour davantage de territoires aux forces gouvernementales.

Les plus hautes autorités militaires et sécuritaires ont beau vouloir rassurer sur leur capacité à repousser l’ennemi, leurs allégations sont contredites sur le terrain faisant dire à certains experts que le retour des talibans au pouvoir n’est désormais plus une hypothèse à exclure.

« Il faut le reconnaître, la guerre fait rage et nous sommes dans une situation militaire très délicate » a reconnu, le ministre afghan de la Défense, après que les talibans se sont attaqués, pour la première fois depuis le déclenchement de leur campagne contre les forces de Kaboul au mois de mai, à une grande ville afghane.

Un assaut majeur opéré ce mercredi matin par les insurgés contre Qala-i-Naw, la capitale provinciale de Bagdhis dans le nord-ouest du pays. Et ce, quelques heures seulement après l’annonce du retrait de l’armée américaine à plus de 90%.

Le retrait américain après 20 ans de guerre a débuté en mai, malgré l’inexorable avancée des talibans et le recul des forces afghanes, désormais privées du crucial appui aérien américain. Difficile dans ces conditions pour les forces afghanes de relever un défi de taille : reprendre le contrôle d’une partie des districts en particulier autour des grandes villes, alors que les insurgés contrôlent déjà près des trois quarts du territoire.

