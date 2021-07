Afghanistan: la crainte grandit au sein de la population face à l’avancée talibane

En Afghanistan, les talibans continuent de gagner du terrain alors que les troupes étrangères poursuivent leur retrait, qui sera total dans avant le 11 septembre. Dans le nord du pays, les insurgés ont lancé plusieurs offensives majeures ces dernières semaines. Des centaines de soldats ont même fui au Tadjikistan voisin récemment. Alors que les talibans encerclent les capitales provinciales, l’inquiétude grandit au sein de la population.

Avec notre correspondante à Kaboul, Sonia Ghezali

Muzhda a 25 ans. Elle est manager dans une boutique de robes traditionnelles colorées dans le centre de Kaboul. Adossée à une vitrine de bijoux en lapis-lazuli, au milieu des tenues de fêtes qu’elle vend, elle se demande si elle pourra continuer à travailler dans les prochains mois : « Si la situation s’aggrave, ça va être très difficile pour moi parce que je suis manager dans une boutique créée par une styliste femme que tout le monde connaît ici. Elle est une cible pour les fondamentalistes. Si ça va en empirant alors on devra quitter le pays. »

Dans la rue animée de Shar e now, Omid, un vendeur de guitares et de rubab, demande à s’éloigner de la rue pour répondre à nos questions. Il préfère ne pas être vu avec des étrangers, encore plus mal perçus depuis l’annonce du retrait des troupes étrangères. « La nuit je me réveille toutes les 20 minutes, je ne suis pas tranquille, confie-t-il. J’ai peur des talibans. On sait tout le mal qu’ils ont fait dans le passé. Si je le peux, j’irai à l’étranger, j’emprunterai de l’argent et j’irai en Iran. »

Les talibans coupaient les oreilles des musiciens, se souviennent les artistes en Afghanistan. La peur du retour des fondamentalistes au pouvoir ne fait qu’augmenter dans le pays où les talibans étendent chaque jour un plus leur influence.

