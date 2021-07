Chine: l'omniprésente «pensée de Xi Jinping» a un nouveau centre de recherches dédié

Un nouveau centre de recherches sur la pensée de Xi Jinping a vu le jour dans le pays. La nouvelle institution créée au sein de la puissante commission pour le développement et la réforme vise à étudier la « pensée économique » du président chinois. Cette pensée présidentielle est omniprésente, comme l’est d’ailleurs la figure du chef de l’État dans les médias officiels, dans la perspective du XXe congrès du PCC l’année prochaine.

De notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

La pensée de Xi Jinping sur les smartphones et l’application « Xuexi Qiangguo » - traduire : « Étudier une nation forte » -, la pensée présidentielle à la télévision, et bien sûr, les enseignements du président à l’école... Inscrit dans la constitution du Parti communiste chinois lors du XIXe congrès, l’étude du Xijinpinisme, « est à la fois une tâche politique et un projet théorique majeur », surligne l’agence Chine Nouvelle.

C’est une première depuis Mao ! Après les premiers instituts de recherches sur « la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère » en 2017, après l’étude de la « pensée diplomatique » du président en 2020 - d’où seraient sortis, selon certains observateurs, les principes d’une diplomatie plus agressive des « loups combattants » -, voici donc un nouveau centre dédié au « Xinomics » cette fois, la pensée économique du chef de l’État au sein de la Commission nationale pour le développement et la réforme.

Les principales universités de l’élite rouge à Pékin - Renmin, Beida et Tsinghua - disposent de programmes similaires dédiés à la pensée du président. Il existe aussi des centres en province et notamment à Shanghai et Canton. Au total, 18 institutions ont pour mission de promouvoir l’idéologie du secrétaire général du PCC. Il s’agit d’une manière aussi de préparer le terrain à une éventuelle prolongation du mandat du numéro un chinois lors du XXe Congrès l’année prochaine, en réduisant les risques de dissidence au sein du Parti.

