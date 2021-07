Afghanistan: les talibans cherchent à rassurer la Chine sur ses investissements

Alors que Joe Biden a ordonné le retrait des troupes américaines d’Afghanistan, les doutes subsistent sur la capacité du pays à maintenir une stabilité politique. Les talibans affirment contrôler désormais 85% du territoire afghan. Et ils ont lancé une opération séduction à destination de la Chine et de ses investissements.

Avec notre correspondant à Pékin, Zhifan Liu

Et si le retrait américain profitait à son rival sur la scène internationale ? C’est en tout cas le souhait du porte-parole des talibans Suhail Shaheen, qui espère que Pékin apportera des investissements en Afghanistan le plus tôt possible pour reconstruire le pays.

Le porte-parole a assuré que la sécurité des ressortissants chinois et leurs investissements seront protégés, appelant la Chine un « pays ami de l’Afghanistan ».

La Chine souhaite une solution politique en Afghanistan

Il a aussi voulu rassurer Pékin sur la question d’éventuels combattants ouïghours réfugiés sur le territoire, un sujet sensible pour le régime chinois. À la fin des années 1990, la Chine soupçonnait Kaboul de fournir un lieu d’exil pour les militants ouïghours qui avaient fui la répression communiste vers l’Afghanistan qui partage 90 km de frontières avec la région du Xinjiang.

Jeudi 8 juillet, Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, a publiquement émis le souhait de trouver une solution politique entre toutes les parties sur ce dossier. La Chine a renforcé sa présence en Afghanistan ces dernières années, notamment pour exploiter les nombreuses ressources naturelles qu’offre le pays.

