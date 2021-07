Japon: les JO de Tokyo face à la 5e vague de Covid-19

À seulement douze jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, le 23 juillet, l'état d'urgence entre en vigueur ce samedi 10 juillet à Tokyo. Dans la capitale japonaise et sa banlieue, ces Jeux se dérouleront à huis clos afin d'éviter que l'événement accélère la propagation du virus. Mais cette mesure de précaution sans précédent dans l'histoire olympique sera-t-elle suffisante alors qu'une cinquième vague de l'épidémie débute à Tokyo ? Beaucoup de médecins et d'experts en doutent.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Tokyo, Bruno Duval

En janvier au Japon, quand la troisième vague, très meurtrière, de l'épidémie avait atteint son sommet, des milliers de malades du Covid-19 n'avaient pas pu être hospitalisés, faute de lits ou de soignants en nombre suffisant.

Deux vagues plus tard, ces deux médecins hospitaliers tokyoïtes redoutent que le même scénario ne se reproduise pendant les JO. « Cette cinquième vague est très violente, estime le premier. Or, on n'a pas tiré les leçons du drame sanitaire de cet hiver : les hôpitaux manquent toujours de lits et de personnel. Du coup, pour sûr, cela va mal se passer cet été aussi. »

« Ces JO, ce sera une course contre la montre entre le variant Delta et la campagne de vaccination, ajoute l'autre médecin. La plupart des Japonais n'étant toujours pas vaccinés, c'est le variant qui va gagner la course. »

► À lire aussi : Jeux olympiques: huis-clos et état d’urgence à Tokyo

Épidémiologistes partagés

Les Jeux de Tokyo vont-ils tourner à la catastrophe sanitaire ? En fait, les épidémiologistes ne sont pas forcément tous sur la même longueur d'onde. « 100 000 étrangers arrivant à Tokyo alors que le variant Delta a relancé l'épidémie dans le monde entier... Le Japon va le payer au prix fort, ça c'est sûr... » avertit l'un d'eux.

« Les mouvements de foule et les grands rassemblement, c'est ce qu'il y a de plus risqué. Mais le problème ne se posera pas puisque ces JO vont se dérouler à huis clos. Depuis que cela a été décidé, je me dis que ces Jeux pourraient peut-être ne pas trop mal se passer », note, plus optimiste, un autre épidémiologiste.

Mais ce n'est pas l'avis des habitants de la capitale. D'après tous les sondages, ils sont majoritairement très inquiets.

► À lire également : JO de Tokyo: l'empereur du Japon inquiet d’une «éventuelle accélération des infections»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne