À Tokyo, les JO se préparent entre état d'urgence sanitaire et grosse chaleur

Les Jeux olympiques de Tokyo se préparent dans l'angoisse de la pandémie, alors que le nombre de cas continue d'augmenter au Japon. Philip FONG AFP/File

Texte par : Clea Broadhurst 4 mn

Les Jeux olympiques de Tokyo débutent dans moins de deux semaines, et il a été décidé que la plupart des épreuves se dérouleront à huis clos. Pour athlètes et journalistes étrangers, c'est quarantaine de rigueur, même si l’on est vacciné à 100%. Pour les Japonais, dont seuls 16,8% le sont, il s’agit de minimiser tout risque de contamination et d’explosion du nombre de cas de Covid-19 dans le pays.