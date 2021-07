Afghanistan: les talibans annoncent la prise du principal poste-frontière avec le Pakistan

Les talibans ont annoncé ce mercredi 14 juillet s’être emparés du principal poste-frontière avec le Pakistan. Avec cette nouvelle prise, les insurgés ont entièrement isolé le gouvernement afghan des passages frontaliers terrestres du pays et pris le contrôle quasi-total des marchandises entrant en Afghanistan. Une information contestée par les autorités afghanes, mais confirmée par le voisin pakistanais.

Depuis plusieurs jours, les postes frontières clés tombent un à un sous le contrôle des talibans. Après celui de Shir Khan Bandar dans le nord du pays, qui contrôle la très stratégique route menant au Tadjikistan et à toute l'Asie centrale, d’un autre à la frontière avec le Turkmenistan, et celui d'Islam Qala, principal point de passage avec l'Iran il y a quatre jours, les talibans ont annoncé la prise de Spin Boldak-Chaman, un poste-frontière majeur qui contrôle la route commerciale la plus importante entre l’Afghanistan et le Pakistan.

En un peu plus de deux mois d’une offensive tous azimuts, les insurgés ont donc réussi à se rendre maîtres des frontières du pays et des taxes douanières. C’est un nouveau coup dur pour les forces afghanes qui, après avoir perdu les trois quarts du territoire, se retrouvent désormais sans cette importante source de financement.

Malgré les démentis des autorités afghanes qui affirment avoir repoussé les attaques des insurgés, plusieurs vidéos attestent de leur présence à Spin Boldak, où les talibans ont hissé leur drapeau blanc de l’émirat islamique.

