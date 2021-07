La mission des États-Unis en Afghanistan est un échec, estime Moscou

Le retrait américain d’Afghanistan engendre un risque sécuritaire dans les pays limitrophes et par extension aux frontières de la Russie. Une situation qui suscite des inquiétudes à Moscou, la diplomatie russe n’hésitant pas à qualifier d’échec l’ensemble de la mission américaine décrétée à la suite des attentats du 11-Septembre.

Pour le ministre russe des Affaires étrangères « il existe un risque réel d’instabilité débordant sur les États voisins » de l’Afghanistan. À Tachkent, en Ouzbékistan, où il participait à une conférence internationale sur la coopération avec les pays d’Asie centrale et du Sud, Sergueï Lavrov a souligné que « le retrait précipité des contingents militaires américains et de l’Otan avait accru l’incertitude militaire et politique dans et autour du pays. »

Le chef de la diplomatie russe n’a pas manqué non plus d’égratigner l’administration américaine. « Même si Joe Biden tente de présenter la situation sous les couleurs les plus positives, tout le monde comprend que la mission a échoué, c’est reconnu par tous, y compris aux États-Unis », a encore fait remarquer Sergueï Lavrov.

Des propos qui traduisent l’inquiétude de la Russie après qu’un millier des soldats afghans se sont réfugiés la semaine dernière dans l’ancienne République soviétique du Tadjikistan pour échapper à l’offensive des talibans.

Moscou redoute un effet domino qui verrait des terroristes islamistes déborder d’abord sur les anciennes Républiques soviétiques d’Asie centrale, pour mieux pénétrer à l’intérieur de la Russie.

