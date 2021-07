Europe: un droit d’asile obsolète face à la situation en Afghanistan?

Des représentants du gouvernement afghan et des talibans doivent se rencontrer à Doha ce samedi pour des pourparlers au moment où de violents combats les opposent sur le terrain et où les forces étrangères se retirent d'Afghanistan. Dimanche 11 juillet, le gouvernement afghan a appelé les pays européens à ne plus expulser les migrants provenant d’Afghanistan. En effet, alors que la situation sécuritaire sur place se dégrade, les pays hôtes maintiennent une politique d’accueil moins généreuse que par le passé.

Publicité Lire la suite

Les Talibans ont affirmé, le 9 juillet, contrôler 85% du territoire afghan, et continuent à progresser à mesure que les troupes de la coalition internationale quittent le pays. À chaque district pris, des milliers de personnes prennent la route de l’exil. Reza Jafari, président de l’association « Enfants d’Afghanistan et d’ailleurs », basée à Paris, constate que « depuis quelques semaines, de jeunes Afghans arrivent tous les jours depuis les autres pays européens. »

Aujourd’hui, les Afghans sont les premiers demandeurs d’asile en France – et les deuxièmes en Europe -, avec 10 365 demandes déposées en 2020, un nombre en hausse malgré une année où les déplacements ont été rendus plus difficiles à cause de la pandémie de Covid-19. Or, si la France a pour politique de moins renvoyer les migrants afghans à Kaboul, le taux d’acceptation de ces demandes d’asile continue de baisser. De 84% en 2017, la France accepte actuellement moins de 60% de ces demandes selon le dernier rapport d’activité de l’Office de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra).

« Violence aveugle »

Deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) datées de novembre 2020, durcissent encore les conditions d’asile et considèrent que « La violence aveugle prévalant actuellement dans la ville de Kaboul n’est pas telle qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cette ville, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne ».

Une situation dénoncée par Reza Jafari. « Ce texte n’est pas en accord avec la situation sur place, où des civils sont pris pour cible tous les jours. Les juges de la CNDA et les responsables de l’Ofpra le savent, mais ils doivent appliquer la jurisprudence telle qu’elle est écrite. Kaboul est le seul point d’entrée dans le pays, tant que la ville ne sera pas sur liste rouge les autorités considéreront qu’elles peuvent y renvoyer des réfugiés. »

De plus, la grande majorité des réfugiés qui atteignent la France sont « dublinés ». C’est-à-dire que les autorités doivent les raccompagner vers le premier pays européen dans lequel ils sont entrés, en vertu des accords de Dublin, pays qui dans la majorité des cas ont une politique d’asile très limitée. « Lorsqu’ils sont renvoyés vers la Grèce ou l’Italie, les migrants sont systématiquement mis en détention et renvoyés à Kaboul », raconte Zabiullah Muhammadi, lui-même réfugié et président de l’association « Nouvelle Page » d’aide à l’intégration des Afghans en France. Et d'ajouter : « Le destin des Afghans renvoyés en Afghanistan est terrible, sans ressources, certains sont forcés de rejoindre les Talibans sous la menace, ou deviennent des marginaux. »

Claudia Charles est juriste au sein de Migreurop, réseau de militants et chercheurs qui analysent les politiques migratoires européennes. Selon elle, l’absence de réponse coordonnée des pays européens est le résultat d’une « politique de non-accueil, tout a été mis en œuvre de façon à ce qu’ils n’arrivent pas en Europe ». Elle ajoute : « En l’absence de politique commune de l’asile, les États prennent des décisions unilatérales qui nuisent souvent aux réfugiés. » Des décisions dont le principal point commun reste l’expulsion. Aujourd’hui, celles-ci reprennent à la faveur de la fin de la crise sanitaire. En Allemagne, en Suisse ou encore en Autriche, les charters pour Kaboul décollent à nouveau avec à leur bord des dizaines de personnes.

Contactée par RFI, la CNDA indique qu'aucune nouvelle décision sur le niveau d’insécurité en Afghanistan n’est prévue pour le moment. Le Conseil d’État, lui, vient de confirmer les décisions de la cour de novembre dernier. Preuve que la situation des demandeurs d’asile afghans ne devrait pas évoluer rapidement, malgré l’évidente urgence de la situation sur le terrain. Urgence dont les autorités françaises sont pourtant conscientes : mardi 13 juillet, l’ambassade de France à Kaboul a appelé tous les ressortissants français à quitter l’Afghanistan.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne