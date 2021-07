Inde: plus de 1000 personnes espionnées par le gouvernement Modi avec Pegasus

La journaliste Swati Chaturvedi fait partie de ces personnalités indiennes espionnées avec le logiciel espion Pegasus. © Altaf Qadri/AP

Texte par : Sébastien Farcis Suivre 5 mn

En Inde, le gouvernement aurait largement utilisé le logiciel Pegasus pour espionner illégalement des dizaines de journalistes, militants et académiciens. Signe d’un contrôle de plus en plus autoritaire exercé par le gouvernement de Narendra Modi.