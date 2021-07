Japon: deux autres complices de la fuite de Carlos Ghosn condamnés à de la prison ferme

Les images de l'aéroport d'Istanbul montrant Michael Taylor qui a aidé avec son fil Peter a l'évasion du Japon de l'ex-magnat de l'automobile Carlos Ghosn. AP

Michael Taylor et son fils Peter, deux Américains, étaient accusés d'avoir aidé l'ancien patron de Renault-Nissan Carlos Ghosn à fuir le Japon vers le Liban. Ils ont été condamnés par un tribunal tokyoïte à deux ans de prison pour le premier et un an et huit mois pour le second.