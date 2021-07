JO de Tokyo: la population nippone craint les contaminations au Covid

Les Jeux Olympiques - historiques - de Tokyo vont débuter dans quelques jours. Ils sont organisés en pleine propagation de variants plus contagieux du Covid-19, tel que le variant Delta, tandis que les organisateurs tentent de garantir la sécurité sanitaire, dans un Japon peu vacciné et inquiet du risque de contaminations. Les médecins nippons n’ont cessé d’alerter les autorités sur les dangers de maintenir les Jeux, sans succès. La colère est palpable.

Avec notre envoyée spéciale à Tokyo, Clea Broadhurst

Alors même que les Jeux Olympiques n'ont pas encore commencé, des cas de Covid sont rapportés presque tous les jours au village olympique, malgré la « bulle » sévère mise en place pour encadrer athlètes et journalistes étrangers.

Le docteur Kenji Shibuya pense qu’une explosion de cette bulle est presque inévitable : « En dehors du village, les déplacements et les mouvements de personnes vont augmenter, à cause des Jeux. Évidemment, il y a des risques de voir des infections dans le village olympique, ou parmi les journalistes qui vont ensuite ramener le virus dans leurs pays. Mais ce qui m’inquiète le plus, c’est le message du gouvernement qui dit que les gens devraient rester chez eux pendant les JO, tout en étant fiers de les accueillir et les célébrer. En pleine propagation du virus dans le pays, ce message est très déroutant. »

Les restrictions instaurées au Japon, multipliées par la tenue des Jeux Olympiques, rendent le quotidien de la population difficile. Suda Akio, le président de l’Association des médecins de Tokyo, s’inquiète surtout de l’augmentation du nombre d’infections et des décès, mais également du taux de suicide dans l’archipel. « L’année passée, on a compté une augmentation de près 1 000 suicides parmi les jeunes femmes, dit-il. En plus, certaines personnes ont peur d’être contaminées si elles se rendent à l’hôpital, donc elles n’y vont pas. On estime qu’environ 1 000 personnes atteintes de cancers n’ont pas été soignées à cause de cela. »

L’état d’urgence a été déclaré à Tokyo pour la durée des Jeux, mais pour les médecins, ce n’est pas suffisant pour préserver la population des risques de contamination.

