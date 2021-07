Offensive talibane en Afghanistan: les civils blessés acheminés vers Kaboul

Il n’y aura pas de trêve dans les combats en Afghanistan à l’occasion de l’Aïd qui commence ce mardi 20 juillet. C’est la conclusion du round de discussion qui s’est achevé à Doha au Qatar dimanche. Les deux parties se sont quittées sans progrès significatifs alors que sur le terrain, en Afghanistan, les combats font rage. Les talibans ont lancé il y a quelques mois une offensive majeure à travers le pays contre les forces gouvernementales s’emparant de nombreux districts. Des combats qui font de nombreuses victimes parmi les civils. Les blessés dans le centre du pays sont acheminés vers l’hôpital de guerre Emergency de Kaboul.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Kaboul, Sonia Ghezali

Adossé contre le mur de l’hôpital, un homme patiente. Il attend son tour pour aller rendre visite à l’une de ses fillettes blessées dans leur village au nord-est de Kaboul et qui a été capturée par les talibans il y a deux semaines. « Elles marchaient près d’un barrage tenu par les talibans, raconte-t-il. On a vu un gros avion arriver puis lâcher une bombe sur eux. Il y a eu plusieurs blessés. Mes deux filles l’ont été. »

Son autre fille est hospitalisée dans le district de Tagab, dans la province Kapisa.

► À lire aussi : Afghanistan: les femmes à nouveau sous contrainte dans les zones reprises par les talibans

À quelques mètres, à l’arrière d’une Corolla, Zabiullah est prêt à repartir chez lui avec son père. Il a 13 ans. Sa jambe gauche est bandée. Il a été blessé par balle dans des combats entre la police et l’armée dans la province du Wardak, au sud-ouest de Kaboul. « On revenait de la montagne avec nos moutons, on rapportait de l’herbe avec nous, dit-il. J’étais avec mon frère quand il y a eu des coups de feu au barrage de police. J’ai été blessé. Je suis resté allongé de 9h à 13h. Je me souviens que mon frère m’a demandé comment je me sentais, et après il est mort. »

Son frère Rafiullah âgé de 9 ans, a été enterré dans leur village tombé sous le contrôle des talibans il y a un mois.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne