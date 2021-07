Chine: après les inondations, la ville de Zhengzhou panse ses plaies

L'équivalent d'une année de pluie s'est abattu en trois jours sur le centre de la Chine, dans la province du Henan, l’une des plus touchées. Trois millions de personnes sont sinistrées et au moins 33 personnes ont perdu la vie.

Avec notre envoyé spécial à Zhengzhou, Stéphane Lagarde

Ce jeudi 22 juillet, des centaines de milliers de foyers sont toujours privés d’électricités, d’eau et d’internet après les inondations qui ont touché la province. L’eau est redescendue à Zhengzhou, mais la ville reste marquée par les pluies qui ont noyé la plupart des quartiers.

Un ballet impressionnant de dépanneuses défile dans les rues. On aperçoit partout des véhicules endommagés avec des moteurs noyés et des échangeurs de béton en hauteur transformés en parking.

Des voitures sont en sens inverse au milieu de la voie express, et d’autres grimpées sur les collines d’un parc boisé d’ordinaire réservé aux joggeurs ou aux promeneurs, signe de la panique qui a gagné les habitants mardi soir devant la force des éléments déchaînés.

Ce jeudi matin encore, les pompiers à l’est de la ville apportaient nourriture et aide aux plus âgés notamment pour se déplacer. Car dans la plupart des quartiers, il n’y a toujours pas d’électricité, pas ou peu de transports publics et il faut donc marcher beaucoup pour aller chercher du Wifi et avoir des nouvelles de ses proches.

Plus de 300 000 personnes évacuées, les hôtels surpeuplés

Des quartiers sont plongés dans le noir et de nombreux hôtels sont pris d’assaut par les habitants en quête d’un logement, car beaucoup d'appartements sont toujours sans électricité et parfois inondés pour les premiers étages. Les chambres se retrouvent donc sur-occupées avec parfois cinq personnes.

Concernant les magasins, certains ont été pris d’assaut dès mercredi pour essayer d’emmener des vivres, des nouilles instantanées ou autres afin de tenir quelques jours, car beaucoup ici s’attendent à d’autres pluies. Il faudra pour les habitants s’armer de patience car la situation pourrait ne pas être rétablie « avant une semaine au moins », a confié un hôtelier.

Au total, trois villes ont été touchées dans la province et 376 000 personnes ont été évacuées alors que les pluies inquiètent car elles remontent vers le Nord. Les autorités estiment à 160 millions euros les dégâts, notamment pour les cultures dans le Henan.

