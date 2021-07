Inde: l'Uttar Pradesh veut dissuader les parents d'avoir beaucoup d'enfants

L’État le plus peuplé d’Inde, l’Uttar Pradesh, souhaite interdire aux parents de familles nombreuses d’accéder à la fonction publique ou de se présenter aux élections. Ces mesures drastiques pourraient être appliquées pour réduire la pauvreté de cet État qui compte plus de 200 millions d’habitants, selon son gouvernement.

De notre correspondant à New Delhi,

Dans le détail, ce projet de loi de l'État de l'Uttar Pradesh contient tout d'abord des incitations à réduire la taille des familles. Ainsi, une personne qui se fait stériliser après son deuxième enfant recevra un prêt avantageux pour l’achat d’une maison, ainsi que des subventions d’électricité ou d’eau. Si elle le fait après le premier bébé, les soins et les frais de scolarité de cet enfant seront également payés par l’État.

Enfin, si c’est un membre d’une famille pauvre qui se fait stériliser après son premier enfant, cette personne recevra près de 1 000 euros, soit l’équivalent d’un an de salaire moyen en Inde. Une fortune donc.

Des mesures contraignantes critiquées par les démographes

Par contre, les sanctions sont sévères en cas de non-respect. Une personne qui a un troisième enfant après l’entrée en vigueur de cette loi ne peut plus se présenter à une élection régionale ou devenir fonctionnaire, ni bénéficier de l’essentiel des aides publiques régionales.

Les rations alimentaires, dont bénéficient des dizaines de millions de familles de l’Uttar Pradesh, seront calculées pour des familles de quatre personnes maximum, excluant de facto le troisième ou quatrième enfant.

Ces mesures drastiques sont critiquées par les démographes. Il est établi que les familles nombreuses sont aussi généralement les plus pauvres, car elles manquent d’éducation, d’informations ou de revenus pour suivre un planning familial efficace. Ces familles peuvent décider d’avoir plus d’enfants, par peur qu’un bébé ne meure en bas âge, par manque de soins, ou parce qu’elles veulent plus de bras pour les aider aux champs. Avoir plus d’enfant n’est donc pas un choix libre et leur retirer des aides alimentaires ou le droit d’être fonctionnaire représente une double peine cruelle.

Le BJP veut contrôler la croissance de la population musulmane

Cela peut aussi entraîner d’autres problèmes. Cinq autres États indiens qui ont adopté des mesures similaires, mais moins sévères, ont par exemple noté la hausse d’avortements de jeunes filles, d’abandon d’enfants et même d’épouses. Enfin, l’Uttar Pradesh est certes très peuplé, mais le taux de fécondité a déjà été divisé par deux en 20 ans, pour s’établir à environ 2,3 enfants par femme aujourd’hui, soit proche de la moyenne nationale de 1,9.

Les élections régionales sont dans quelques mois en Uttar Pradesh, et l’une des promesses des nationalistes hindous du BJP au pouvoir est de contrôler la croissance de la population musulmane – le parti joue souvent sur la crainte de voir les musulmans devenir plus nombreux que les hindous.

Ce qui est impossible car ils ne représentent que 20% de la population régionale et leur taux de fécondité n’est que marginalement supérieur à celui des hindous. Mais cette peur permet d’attirer le vote hindou vers le BJP et cette nouvelle loi offre au parti une carte pour affirmer qu’il agit contre cette prétendue menace.

