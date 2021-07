Australie: la Grande Barrière de corail évite la liste des sites en péril de l'Unesco

En dépit de la recommandation de l’Unesco rendue publique en juin, le comité du patrimoine mondial vient de décider de ne pas placer la Grande Barrière de corail sur la liste des sites en péril. Si tous les pays membres ont reconnu les effets dévastateurs du changement climatique sur le plus grand récif corallien du monde, ils ont choisi d’accorder un sursis à l’Australie.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Sydney, Grégory Plesse

Les multiples visites diplomatiques de la ministre australienne de l’Environnement, ces dernières semaines, de Madrid aux Maldives auront finalement été payantes. La Grande Barrière de corail, en dépité des nombreux rapports scientifiques attestant de sa détérioration causée par le réchauffement climatique, n’a finalement pas été classée site en péril.

Le professeur Ove Hoegh Guldberg, directeur adjoint du centre d'excellence ARC pour les études de récifs, déplore cette décision : « On a besoin de se réveiller et de reconnaître que cet écosystème est en danger et c’est ce qui rend le classement sur la liste des sites en péril est si important. Car c’est un mécanisme qui permet d’attirer l’attention sur ce problème et de le régler. On ne règle rien en le mettant sous le tapis et en prétendant qu’il n’existe pas. C’est une stratégie vouée à l’échec. »

C’est pourtant celle qu’avait adoptée l’Australie en amont de cette échéance, préférant accuser l’Unesco d’être sous influence politique. Mais l’Australie, qui par habitant émet trois fois plus de gaz à effet de serre que la moyenne des pays du G20, n’a gagné qu’un sursis. Elle a six mois pour produire un nouveau rapport sur l’état de la Grande Barrière. Et son cas sera de nouveau examiné lors de la prochaine réunion du comité du patrimoine mondial, en 2022.

► À lire aussi : Sauver la Grande Barrière de corail grâce aux ovules et au sperme des coraux

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne