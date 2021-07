Inde: des dizaines de morts et de disparus après des pluies diluviennes

Au moins 76 personnes sont décédées lors d’incidents liés aux pluies de mousson dans l’ouest de l’Inde, selon un bilan des autorités locales diffusés samedi.

Les sauveteurs indiens fouillaient samedi 24 juillet dans la boue et les débris pour tenter de retrouver des survivants après des glissements de terrain et des inondations qui ont fait au moins 76 morts dans l'ouest du pays. « Les pluies torrentielles ont souvent coïncidé avec des marées à fort coefficient et des libérations de forts volumes d'eau de barrages sous pression », a indiqué le gouvernement du Maharashtra, dont Bombay est la capitale. Ces intempéries ont provoqué des glissements de terrain, des inondations et des éboulements d'édifices divers.

Les opérations de secours, menées par la marine et l’armée de l’air, sont toujours en cours mais sont rendues difficiles à cause des inondations et éboulements. Plusieurs routes sont coupées comme l’autoroute entre Bombay et Goa.

Alerte rouge

L'État du Maharashtra, dans l'ouest du pays, a enregistré son plus haut niveau de pluies pour un mois de juillet depuis près de quarante ans, ce qui perturbe depuis plusieurs jours la vie de centaines de milliers de personnes et menace de faire déborder les grands fleuves.

C’est notamment le cas à Chiplun où plus de 24 heures d'intenses précipitations ininterrompues ont fait sortir de son lit le fleuve Vashishti. Des quartiers entiers de la localité située à 250 km de Bombay étaient noyés sous 3,5 mètres d'eau.

L’alerte rouge a été décrétée par le département météorologique de l’État, précisant que les fortes pluies devraient se poursuivre dans les prochains jours.

