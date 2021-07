Malaisie: le Parlement se réunit pour la première fois en 2021 sur fond de crises

En Malaisie, à la crise sanitaire s’est superposée une crise politique qui se complexifie mois après mois. En mars 2020 un jeu d’alliance parlementaire a fait advenir un nouveau Premier ministre sans que de nouvelles élections aient lieu. Voilà plus d’un an désormais que l’opposition et de nombreux citoyens aspirent à plus de transparence et de nouvelles élections. Pour la première fois depuis décembre 2020, les députés ont pu se réunir ce 26 juillet 2021.

Publicité Lire la suite

Plus que jamais ces derniers jours, les crises politique et sanitaire se sont entremêlées en Malaisie. Dimanche, malgré le confinement très strict en vigueur depuis plus de deux mois, un nombre record de nouveaux cas a été annoncé. Et ce lundi, dans les hôpitaux, un mouvement de grève inédit dénonçait le peu de reconnaissance du gouvernement envers les médecins contractuels qui représentent près de la moitié des docteurs du pays.

Pendant ce temps au Parlement, les oppositions ont elles aussi demandé des comptes sur la gestion de la pandémie, et notamment sur une des mesures les plus polémiques : l’état d’urgence décidé en janvier dernier et jugé nécessaire par le fragile gouvernement en place pour combattre la pandémie. Plus de six mois plus tard, la gouvernance par décret n’a pas empêché la courbe des cas d’atteindre des sommets inédits, et certaines ONG s’inquiètent d’une entrave à la liberté de la presse provoquée par cet état d’urgence.

Pour l’opposition, le Covid-19 a ainsi servi d’excuse à Muhyiddin Yassin, le Premier ministre, pour rester au pouvoir évitant ainsi la confrontation du Parlement et un éventuel vote de défiance. Ce lundi, il a donc tâché de défendre son bilan, assurant : « Le gouvernement ne reste pas les bras croisés en regardant le peuple souffrir, (nous) agissons pour sauver des vies. »

Un avenir politique incertain

Cette déclaration survient dans un climat de grande lassitude en Malaisie où divers scandales de ministres outrepassant les règles très strictes des confinements ont provoqué la colère des citoyens. Face aux critiques des oppositions et à quelques jours de la fin de l’état d’urgence déclaré en début d’année, le chef du gouvernement a, dans la foulée, annoncé que celui-ci ne serait pas reconduit.

Mais si cette déclaration pourrait permettre une reprise de la vie parlementaire, l’avenir politique du pays semble incertain : après maintes alliances et désunions, il est très difficile de savoir qui pourrait obtenir une majorité au Parlement, et la situation sanitaire rend la tenue de nouvelles élections très risquée.

Un retour du peuple aux urnes semble pourtant la seule issue possible à ce jour pour sortir de cette crise politique totalement inédite dans l’histoire de la Malaisie, où le Premier ministre est choisi par le roi en temps normal après les élections législatives, qui identifie alors le chef de la majorité parlementaire et le désigne comme chef du gouvernement malaisien.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne