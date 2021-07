Philippines: face au variant Delta, le gouvernement reconfine les enfants

Avec l'émergence du variant Delta aux Philippines, le gouvernement craint une nouvelle vague. Il a donc imposé un nouveau confinement aux enfants âgés de 5 à 17 ans.

Avec notre correspondante à Manille, Manon Tomzig

Elena Magaleng habite un quartier populaire de Manille. Elle ne sait pas comment elle va annoncer ce nouveau confinement à son fils de 12 ans. « Il va sûrement être très déçu. Je pense que c’est difficile pour lui parce que ça fait longtemps qu’il est confiné à la maison, depuis le début de la pandémie. On n’a pu aller se promener avec lui que quelques jours. Alors que c’est un enfant très actif, qui aime courir partout », confie-t-elle.

De toute la population mondiale, les enfants philippins sont ceux qui ont vécu le plus long confinement : un an et demi. Ils n'ont été autorisés à ressortir de chez eux qu'il y a trois semaines. L'annonce du gouvernement est d'autant plus difficile pour le fils d'Elena Magaleng qu'il est le seul des quatre enfants de la famille à avoir moins de 17 ans. Donc le seul du foyer à être à nouveau confiné, explique sa mère. « Quand on sort, il demande toujours s’il peut venir avec nous. Mais il n’a pas le droit. Parfois, il se met à pleurer. Alors je fais en sorte de toujours lui rapporter un petit cadeau. »

Une rentrée scolaire repoussée

Obligé de rester à la maison depuis près d’un an et demi, le fils d’Elena Magaleng tourne en rond. Ses parents ont remarqué le poids du confinement sur le comportement de l’enfant. « Il reste allongé sur le lit ou il va chez les voisins. Sinon il regarde la télévision ou il joue avec le téléphone portable, poursuit-elle. Parfois, quand on lui demande de faire quelque chose, il se met en colère. »

Les enfants ont également peu d’espoir de retrouver les bancs de l’école prochainement. La rentrée scolaire a été repoussée de six semaines. Et aucun retour en classe n’a été annoncé.

