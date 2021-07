Corées: Séoul et Pyongyang amorcent un rapprochement en rétablissant leurs communications

Un responsable du gouvernement sud-coréen communique avec un officiel nord-coréen lors d'un appel téléphonique via le canal de communication intercoréen, à Paju en Corée du Sud, le 3 janvier 2018. AP

Les deux Corées ont rétabli leur ligne transfrontalière après 13 mois d'interruption. Des officiels de Séoul et de Pyongyang ont échangé ce mardi matin 27 juillet à 10h, heure locale, à travers le canal de communication, a annoncé la Corée du Sud. Il y a plus d'un an, le Nord avait unilatéralement rompu ce canal, accusant le gouvernement sud-coréen d'avoir échoué à empêcher les activités anti-Pyongyang au Sud.