Australie: le confinement à Sydney prolongé d'un mois, AstraZeneca autorisé dès 18 ans

Des cyclistes passent devant l'opéra de Sydney en plein confinement, le 19 juillet 2021. AFP - SAEED KHAN

Texte par : RFI Suivre 3 mn

La plus grande ville du pays était déjà confinée depuis cinq semaines. Jusqu’à présent, la propagation du variant Delta a pu être contenue mais le nombre de nouveaux cas ne diminue pas non plus. Au-delà des restrictions mises en place, les autorités sanitaires ont également revu leur recommandation concernant le vaccin AstraZeneca, le seul disponible en quantité importante en Australie. Il est désormais accessible à tout personne âgée de plus de 18 ans.