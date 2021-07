En Inde, les agriculteurs continuent de manifester et forment un Parlement alternatif

Audio 01:45

Des agriculteurs indiens tiennent un parlement alternatif pour protester contre les réformes du gouvernement Modi, le 22 juillet à New Delhi. AP

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Depuis huit mois maintenant, des milliers de paysans continuent de faire le siège aux portes de New Delhi. Ils réclament le retrait des lois qui réforment l’agriculture et introduisent une plus grande libéralisation du secteur. Ces derniers jours, une partie d’entre eux se sont assemblés au cœur de la capitale pour constituer le Parlement des agriculteurs.