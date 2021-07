Pakistan: deux Chinois blessés dans une attaque armée à Karachi

Des officiels pakistanais examinent le véhicule qui transportait des ressortissants Chinois dont deux ont été blessés dans une attaque, à Karachi le 28 juillet 2021. AFP - RIZWAN TABASSUM

Deux Chinois qui travaillaient dans une usine ont été attaqués par deux hommes armés à moto dans le Sud, à Karachi. Le Pakistan est un des pays-clés des « Nouvelles routes de la soie » chinoises. Nombre de grands projets économique sont financés par Pékin dans le pays. Pourtant la Chine y est parfois mal vue et ses ressortissants font l'objet d'attaques - celle du consulat de Chine à Karachi en 2018, ou plus près de nous, l'attentat contre un bus il y a deux semaines où neuf Chinois avaient été tués. Comment réagissent Islamabad et Pékin à ce climat de violence ?