Pegasus: en Inde, l'opposition unie face au mutisme du gouvernement Modi

Le leader du Parti du Congrès Rahul Gandhi lors d'un meeting électoral près de Siliguri (Bengale-Occidental) en Inde, le 14 avril 2021. AFP - DIPTENDU DUTTA

Le scandale des écoutes réalisées avec le logiciel Pegasus continue à chambouler la vie politique. L’Inde est l’un des pays où ce système perfectionné d’espionnage des téléphones aurait été le plus utilisé, que ce soit contre des journalistes ou des juges de la Cour suprême. Depuis plus d'une semaine, l’opposition empêche le bon fonctionnement du Parlement pour forcer le gouvernement de Narendra Modi à déclarer s’il a utilisé ou non ce logiciel. Ce mercredi 28 juillet, les plus grands partis d’opposition ont lancé un nouvel appel commun pour faire monter la pression.

Depuis dix jours, voici l'ambiance au Parlement fédéral indien. L'opposition proteste dans l'Assemblée, voire déchire les discours des membres de la majorité, ce qui empêche une grande partie du travail législatif. Pour la première fois depuis longtemps, l'opposition de tous bords se présente unie contre le gouvernement de Narendra Modi, avec ces questions simples, mais cruciales, que résume Rahul Gandhi, député du parti du Congrès, lors d'une conférence de presse commune. « Est-ce que le gouvernement indien a acheté le logiciel Pegasus, ou non ?, interroge-t-il. L'a-t-il utilisé comme arme contre son peuple ou pas ? Pegasus doit être utilisé contre les terroristes, mais Narendra Modi a déployé cette arme contre nous, contre les juges, les journalistes et les militants. Et aujourd'hui, le gouvernement refuse d'en discuter au parlement. Notre devoir est de continuer à lui demander de répondre. » Refus d'une enquête indépendante Un millier de numéros de téléphone indiens ont été visés par Pegasus. Les enquêteurs ont pu prouver son utilisation sur sept d'entre eux, qui appartiennent à des journalistes et politiciens d'opposition. Malgré cela, le gouvernement indien refuse de dire s'il a acheté ce logiciel ou de lancer une enquête indépendante sur son utilisation dans le pays. ► À lire aussi : Inde: plus de 1000 personnes espionnées par le gouvernement Modi avec Pegasus