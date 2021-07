Australie: les militaires appelés en renfort pour faire respecter le confinement

Une artère de Sydney déserte après qu'un nouveau confinement ait été décrété. REUTERS - LOREN ELLIOTT

À Sydney, l’armée va être déployée dans certains quartiers les plus touchés par l’épidémie de Covid-19, pour s’assurer que le confinement et les différentes restrictions en place sont bien respectées. Une mesure qui fait polémique et qui est dénoncée par certains élus locaux.