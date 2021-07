Birmanie: des militants pro-démocratie au Conseil de sécurité de l'ONU

Lors d’une réunion informelle sur la Birmanie ce jeudi 29 juillet à l’ONU, des activistes pro-démocratie ont pu s’adresser au Conseil de Sécurité pour la première fois depuis que la junte militaire a renversé le gouvernement d’Aung San Sur Kyi le 1er février. Ils voulaient mobiliser la communauté internationale sur la situation humanitaire désastreuse aggravée par la pandémie. Boycottée par les représentants de la Chine et de la Russie, cette réunion a permis à d’autres de dénoncer un certain immobilisme.

Avec notre correspondante à New York, Carrie Nooten

Pour commencer, activistes et diplomates ont réclamé tour à tour que la junte soit mise sous pression pour accepter que l’aide humanitaire parvienne aux Birmans qui en ont besoin. Jusqu’à 2,8 millions d’entre eux sont menacés d’insuffisance alimentaire. Puis très vite, les États-Unis ont exhorté le Conseil de sécurité d'œuvrer au retour de la démocratie. Le représentant américain Jeffrey DeLaurentis a même interpellé ses homologues directement.

« Qu’attendons-nous ? Plus nous attendons, plus les gens meurent, a-t-il lancé. Ce conseil échoue à sauvegarder la paix et la sécurité internationales, qui est pourtant notre responsabilité collective. Et maintenant, nous sommes en train de laisser tomber les Birmans. Nous devons faire plus, et nous devons le faire maintenant. »

La junte présentera un nouvel ambassadeur à l'ONU

L’ambassadeur birman à l’ONU Kyaw Moe Tun, qui s'est désolidarisé de la junte putschiste en mars, a dénoncé la lenteur du processus diplomatique mis en place par l’organisation régionale, l’ASEAN.

« Le peuple de Birmanie est déçu du manque de progrès dans la mise en œuvre du plan de consensus en 5 points, a déploré Kyaw Moe Tun. Nous sommes déterminés, nous n’abandonnerons pas. Nous nous battrons jusqu’au dernier jour contre ce régime militaire meurtrier. »

La junte a, quant à elle, fait savoir il y a quelques jours qu’elle présenterait un nouveau représentant de son régime à l’ONU. Mais il y a peu de chances que celui-ci se fasse valider par les 193 pays membres.

