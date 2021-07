Malaisie: les jeunes défilent dans les rues pour demander la démission du gouvernement

Le mouvement des drapeaux noirs a tâché de faire entendre sa colère samedi matin dans les rues de Kuala Lumpur. Alors que la Malaisie est confinée depuis plus de deux mois, les cas de Covid-19 ne font que monter et des mouvements citoyens ont incité le peuple à mettre d’abord des drapeaux blancs à leur fenêtre pour indiquer qu’ils avaient faim, puis des drapeaux noirs pour appeler au renversement du gouvernement. La gestion de la pandémie a incité des partis d’opposition à demander sa démission.

Avec notre correspondante à Kuala Lumpur, Gabrielle Maréchaux

Derrière les drapeaux noirs, les masques, les chapeaux et boucliers faciaux, ce sont des visages jeunes qui sont venus demander la démission du Premier ministre. Mais parmi la jeunesse en colère, tous n’ont pas pu venir, rappelle ce garçon de vingt ans diplômé mais sans emploi : « J’ai pas mal d’amis qui n’ont pas pu venir, car leurs parents avaient peur. Je pense que les Malaisiens sont souvent timides, réservés, moi-même j’avais des scrupules à venir, mais honnêtement je n’ai rien d’autres à faire dans ma vie en ce moment. »

Sous les bruits d’hélicoptères qui surveillent le cortège, cette jeune travailleuse sociale avoue ne pas avoir dit à sa famille qu’elle irait manifester. Pour elle, le gouvernement brille par son absence. « À cause de l’inaction du gouvernement, nous avons dû travailler dix fois plus et on ne se plaint pas, mais si le gouvernement peut continuer à faire comme si de rien n’était, c’est parce qu’il y a tous ces travailleurs sociaux, ces ONG, ces bonnes œuvres, qui prennent le relais. »

Le nombre de suicides en hausse dans le pays

Derrière son voile et ses lunettes, une autre jeune femme a un chiffre en tête pour évoquer la détresse des Malaisiens qui subissent une pandémie et une crise politique depuis plus d’un an : « Toutes les huit heures, une personne se suicide, à cause d’un stress permanent ou car elle a perdu son travail. Et même si tout le monde est confiné, les cas positifs sont toujours très élevés et ne font qu’augmenter. »

Pour répondre à cette crise politique, une pancarte suggère d’employer les mêmes gestes barrières utilisés pour combattre le coronavirus : désinfecter le gouvernement.

