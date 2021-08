Chine: la superstar de la pop Kris Wu arrêtée et interrogée après des accusations de viol

Le chanteur canadien d'origine chinoise, Kris Wu, à Los Angeles en Octobre 2018. Jordan Strauss/Invision/AP - Jordan Strauss

Texte par : Stéphane Lagarde Suivre 4 mn

Le rappeur canadien d’origine chinoise, Kris Wu, a été interpellé samedi à Pékin dans le cadre d’une enquête pour viol. Le scandale qui affecte la carrière de l’une des stars les plus influentes de la scène chinoise fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux chinois, et pour cause, ce pourrait être un développement important pour le mouvement MeToo en Chine.