Covid-19 en Chine: la population de Wuhan à nouveau testée face à la progression du variant Delta

Le variant Delta poursuit sa progression partout dans le monde, y compris à Wuhan en Chine, la ville où est apparue l’épidémie. Tout un symbole… Tous les habitants vont être de nouveau testés après la découverte de 5 nouveaux cas hier lundi. Des tests également sont réalisés à Pékin, qui rapporte 4 nouveaux cas.

De notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Surblouses et charlottes bleues, visières de protection pour les yeux, gants et masque évidemment. Les infirmières de ce petit dispensaire de quartier sont de nouveaux confrontés à l’afflux des bouches grandes ouvertes et des nez en arrière venus se faire tester. La plupart des patients ont été convoqués la veille dans la soirée, juste après les déclarations du chef du Parti communiste de Pékin.« La capitale doit être protégée à tout prix », a déclaré Cai Qi.

« À tout prix », cela signifie que la capitale chinoise a interdit à toutes les personnes venant de zones à risque moyen ou élevé d’entrer malgré une population largement vaccinée. Des lignes aériennes et ferroviaires ont été supprimées, et des quatorzaines de surveillance sanitaire et des tests PCR sont à respecter avant de pouvoir revenir des zones touchées par l’épidémie.

En deux jours, l’ambiance a totalement changé. Les vacances, c’est terminée. « Dans certains quartiers, les comités de résidences refusent d’ouvrir aux livreurs. Ils n’ouvrent pas, car ils ont peur. Ils pensent que les livreurs peuvent amener le virus. Et donc, on ne peut pas partir en vacances. On ne sort pas, c’est comme ça pour tous les Pékinois », confie une enseignante Pékinoise

La Cité interdite s’est barricadée devant l’avancée du variant Delta. Avec 82 % de sa population vaccinée, Pékin reste en état d’alerte élevé. Certaines écoles ont déjà recommandé aux enseignants et aux élèves de revenir dans la capitale d’ici au 15 août pour espérer faire leur rentrée.

La peur du retour du Covid-19 gagne la Chine, où les autorités sanitaires signalent 61 nouveaux cas locaux confirmés dans une vingtaine de villes.

