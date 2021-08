Inde: une manifestation réprimée à Bangalore après la mort d’un Congolais en garde à vue

Des dizaines de ressortissants africains de la ville de Bangalore, au sud de l'Inde, ont manifesté lundi 2 août devant un poste de police local et ont été violemment réprimés. Ils exprimaient leur outrage après le décès en garde à vue d’un jeune Congolais de RDC, accusé de possession de drogues. Des accusations que ses amis considèrent comme montées de toutes pièces.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

La police de Bangalore dit avoir arrêté Joel Malou en scooter, muni de MDMA, une drogue psychotrope, dimanche dans la nuit. Les agents emmènent ce jeune Congolais de 27 ans au poste et quelques heures après, il serait mort d’une crise cardiaque.

Mais ses amis racontent une tout autre histoire. Selon eux, les policiers débarquent chez Joël alors qu’il célèbre un anniversaire. Ils fouillent son appartement, ne trouvent rien, mais lui demandent de l’argent. Il ne peut en donner, donc les agents le placent en détention. Et réclament une rançon pour le libérer.

« Votre frère est décédé »

Glody Kparagume, un vieil ami congolais de Joël, assiste à ce marchandage. « Ils avaient demandé au moins 1 500 dollars pour le libérer. On essaie un peu de se cotiser et de voir comment on pouvait trouver un petit rien pour aller négocier. Le matin, en allant là-bas pour commencer les démarches, on nous dit : “Votre frère est décédé.” Je ne sais pas ce qui s’est passé, je ne sais pas ce qu’ils lui ont donné », témoigne-t-il.

Quand une vingtaine de ressortissants africains ont manifesté lundi 2 août devant le poste de police, ils ont été tabassés. Et deux autres personnes qui ont assisté à la demande d’extorsion auraient été arrêtés. Un représentant de l’ambassade de RDC vient d’arriver à Bangalore pour obtenir les résultats de l’autopsie du corps de Joel Malou.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne