Australie: vers une obligation vaccinale pour pouvoir travailler?

C’est une première en Australie, le groupe SPC, spécialiste des fruits et légumes en conserve, va exiger des 450 employés de son usine qu’ils soient vaccinés contre le Covid-19, mais aussi des intérimaires et contractuels, donc au total un bon millier de personnes d’ici au mois de novembre, faute de quoi ils ne pourront plus travailler. Des initiatives similaires ont déjà été prises par certaines entreprises aux États-Unis. Interrogé sur le sujet dans la journée, le Premier ministre Scott Morrison ne s’y est pas opposé, et l’État de Nouvelle-Galles du Sud, où se trouve Sydney, confinée depuis plus de six semaines, y réfléchit également pour permettre le retour des employés sur leur lieu de travail.