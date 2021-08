Inde: le premier porte-avions «made in India» effectue ses essais en mer

En Inde, la marine réalise cette semaine les essais en mer de son nouveau porte-avions, le premier fabriqué entièrement dans le pays. Il faudra encore attendre plus d’un an avant qu’il soit totalement opérationnel, mais cela représente déjà une réussite qui place l’Inde dans le club restreint des pays qui peuvent construire ce navire de guerre.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Il fait 262 mètres de long, 62 mètres de large et peut transporter 1 700 membres d’équipage en haute mer. Le porte-avions Vikrant a fait sa première sortie en mer dans les eaux du Kerala, dix-huit ans après le lancement du projet par le gouvernement.

Il devrait être intégré à la flotte indienne dans deux ans, après avoir réalisé les essais avec les avions de chasse Mig29 qui l’accompagneront. Il sera le deuxième porte-avions de la marine indienne, mais le premier fabriqué en Inde dans les chantiers navals de Cochin.

Une course à l'armement difficile

Ceci représente donc un pas supplémentaire vers l’indépendance stratégique de ce pays qui demeure l’un des deux plus grands importateurs d’armement au monde. L’Inde a récemment lancé ses premiers sous-marins fabriqués localement, ainsi que ses avions de chasse légers, appelés Tejas, mais continue à importer les armes plus performantes. Et c’est une course difficile, car l’Inde fait face à deux voisins et ennemis simultanés : le Pakistan, et surtout la Chine qui est bien plus avancée. Pékin a par exemple déjà fabriqué deux porte-avions et un troisième est en construction.

