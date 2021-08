La Chine autorise provisoirement la réouverture de mines de charbon

La mine de charbon Xinhua, dans la province de Henan en Chine. Reuters

La Chine n'en a pas fini avec sa dépendance au charbon. Face au dérèglement climatique et à la crainte de pénurie d’électricité, le pays vient d’autoriser la réouverture de mines de charbon dans l’Ouest et le Nord. Une autorisation provisoire d’un an au moment où le pays voit bondir sa demande d’électricité.