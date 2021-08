Afghanistan: «D’autres capitales provinciales pourraient tomber aux mains des talibans prochainement»

Des femmes et des enfants à l'intérieur d'une école après avoir quitté leur maison à la suite de combats entre les forces de sécurité afghanes et les talibans, dans le district de Ghaziabad, dans le nord de la province de Kunar, le 7 août 2021.

En Afghanistan, les talibans poursuivent leur offensive. Ce samedi 7 août, ils se sont emparés de la ville de Sheberghan dans le nord-ouest du pays. C'est la deuxième capitale provinciale à tomber aux mains des insurgés en moins de 24 heures. Ce vendredi, ils ont pris Zaranj, capitale de la province de Nimroz, sans rencontrer de résistance. RFI a posé 3 questions à Gilles Dorronsoro, expert de l'Afghanistan et professeur de sciences politiques à Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

RFI : Que représente la conquête des villes de Zaranj et de Sheberghan par les talibans ?

Gilles Dorronsoro : C’est la première fois que des capitales provinciales tombent aux mains des talibans. Symboliquement et militairement, c’est un événement important. Deuxièmement, c’est le signe que tout l’ouest et le sud de l’Afghanistan sont en train de tomber. Cela présage d’autres chutes de capitales provinciales dans les semaines à venir. Aujourd’hui, on a des combats à Lashkar Gah, une grande ville du Sud. À peu près 90% de la ville est sous contrôle des talibans. Il ne reste plus qu’une base militaire et quelques bâtiments officiels contrôlés par le gouvernement, donc cette ville pourrait tomber assez vite. On a une dizaine de villes où les talibans pourraient remporter la victoire dans les semaines qui viennent.

Les forces afghanes sont-elles en capacité de reprendre ces villes conquises par les talibans ?

Absolument pas. Les talibans sont bien organisés, ils suivent une stratégie assez rationnelle et efficace. Ils ont mené des opérations sur toutes les villes en même temps. Donc, le gouvernement afghan n’a pas les moyens ni les forces suffisantes pour envoyer des renforts pour reconquérir ces villes. L’armée afghane est toujours aidée par les États-Unis, notamment par les forces aériennes. Mais cette aide étrangère n’est plus efficace en raison de l’état de délabrement de l’armée afghane, du moral des troupes qui est au plus bas, et de l’intense corruption dans les échelons supérieurs de l’armée.

Les talibans se sont emparés de Zaranj sur la frontière iranienne. Quel impact a l’avancée des talibans sur les pays voisins de l’Afghanistan ?

À ce stade, cela n’a pas vraiment d’impact direct sur les autres pays. Les talibans contrôlent déjà l’essentiel des frontières afghanes notamment avec l’Iran. Cette avancée complète simplement le contrôle des insurgés sur ces frontières. Ce qui est important maintenant pour les voisins de l’Afghanistan c’est de négocier et de communiquer avec les talibans, plus qu’avec le gouvernement afghan. De manière générale, les pays voisins considèrent que les talibans sont le prochain gouvernement en Afghanistan. Ils anticipent la chute du régime actuel. Ils ont reçu une série d’invitations en Russie, en Chine, en Iran, ou au Pakistan (un allié de longue date des talibans), donc il y a une certaine reconnaissance des talibans comme interlocuteurs politiques au niveau régional.

