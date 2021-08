Afghanistan: les talibans poursuivent leur avancée et prennent Kunduz

Des militaires afghans à Kunduz lors de combats avec des militants talibans, ici en 2015. Wakil KOHSAR AFP/File

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Après avoir déjà pris deux capitales provinciales, les talibans poursuivent leur avancée en Afghanistan. De violents combats étaient en cours tôt ce dimanche entre l'armée afghane et les talibans dans le centre de la capitale provinciale de Kunduz, dans le nord de l'Afghanistan, ont indiqué des responsables locaux et des résidents. La ville est tombée un peu plus tard, rapporte notre correspondante, Sonia Ghezali.