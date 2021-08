Australie: face à la flambée du variant Delta, les autorités facilitent l’accès à la vaccination

Le bout du tunnel semble loin à Sydney, qui entre ce dimanche dans sa septième semaine de confinement et où le nombre de nouveaux cas, sans avoir explosé, ne diminue pas. Saeed KHAN AFP/File

Texte par : RFI Suivre 3 mn

L’Australie était l’an dernier à la pointe dans la gestion de la crise du Covid. Mais le variant Delta, apparu il y a environ deux mois à Sydney, a replongé le pays dans la réalité de la pandémie. Le nombre de nouveaux cas ne diminue pas à Sydney qui entame pourtant sa septième semaine de confinement, Melbourne et l’État du Victoria sont aussi reconfinés, pour la sixième fois depuis le début de la pandémie. La seule solution, d’après les autorités, est la vaccination, dont l’accès est de plus en plus facilité.