Reportage

Australie: Sydney vaccine en priorité les lycéens avant qu'ils ne passent leur bac

Des élèves de terminale attendent leur tour pour pouvoir se faire vacciner contre le Covid-19 à Sydney le 9 août 2021. AFP - DEAN LEWINS

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Depuis ce matin, et pendant toute la semaine, les élèves de terminale de Sydney sont prioritaires pour se faire vacciner, l’objectif étant qu’ils puissent retourner en classe et passer l’équivalent local du baccalauréat dans des conditions normales. Plus de 3 000 d’entre eux se sont déjà rendus au parc olympique de Sydney, qui accueille d’ordinaire des stars internationales de la musique et des événements sportifs mais qui a été transformé pour l’occasion en vaccinodrome géant.