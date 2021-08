Inde: E-Rupi, le nouveau système d’aides sociales lancé par le gouvernement

Un simple coupon reçu par SMS et vous pouvez obtenir des engrais ou des bonbonnes de gaz dans le magasin de votre quartier, c’est le nouveau système d’aides sociales lancé par le gouvernement indien. Le E-Rupi, comme il est appelé, doit permettre de toucher davantage de personnes, souvent exclues dans le système actuel, tout en réduisant le recours à l’argent liquide.

De notre correspondant à New Delhi,

Le E.Rupi un système assez simple : le bénéficiaire a juste besoin d’un téléphone portable classique et d’une ligne téléphonique - il peut alors recevoir un coupon prépayé sous la forme d’un code QR, qui est destiné à l’achat de bonbonnes de gaz, de nourriture ou de médicaments. Cette personne se présente avec ce coupon à un commerçant qui scanne le code et peut contrôler son identité. Un code de vérification est envoyé sur le mobile pour vérifier le numéro, et c’est gagné.

Un système moins sécurisé mais plus facile d’accès

C’est un système qui simplifie ainsi beaucoup la distribution d’aides sociales en Inde, car aujourd’hui, le gouvernement indien compte 314 programmes d’aides financières directes. Les agriculteurs reçoivent par exemple de l’argent sur leur compte pour acheter des engrais, les malades de la tuberculose pour leurs médicaments. Mais il est difficile de savoir si cet argent est bien utilisé et certains bénéficiaires peinent à le recevoir, car il faut souvent fournir ses données biométriques pour cela ou aller dans une agence bancaire éloignée pour le retirer. Une partie des populations pauvres et rurales est donc exclue alors que ce sont ces personnes qui en ont le plus besoin. Ce nouveau système, lui, n’a plus besoin de biométrie, ce qui le rend moins sécurisé, certes, mais plus facile d’accès pour les plus modestes, car l’essentiel d’entre eux ont un téléphone portable traditionnel.

Réduire le liquide dans l’économie

Un autre avantage pourrait émerger de cette formule à coupons : ce système devrait fortement réduire l’utilisation d’argent liquide. Car aujourd’hui, les aides sociales sont versées sur les comptes en banque, puis transformées en billets, car l’essentiel des transactions en Inde se font en cash. Or le gouvernement indien essaie de réduire la dépendance de la population au liquide afin de mieux contrôler les flux financiers, entre autres. Ce système de coupons va dans ce sens : on achète un bon à une banque, un code est envoyé sur le téléphone, l’argent est transféré au marchand. Plus besoin de billets, donc. À terme, si un grand nombre de programmes sociaux utilisent le E-Rupi, il est certain que cela réduira la présence de liquide dans l’économie indienne.

