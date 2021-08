Record des prix à la production depuis 13 ans en Chine

En Chine, les prix à la production sont en hausse et atteignent même un record depuis 13 ans. Une augmentation qui s’explique par une flambée des prix des matières premières.

Publicité Lire la suite

Ave notre correspondant à Pékin, Zhifan Liu

Le coût des marchandises sorties d’usine a connu un bond spectaculaire de 9% sur un an le mois dernier, d’après les chiffres officiels publiés lundi 9 août. Il s’agit de la plus forte hausse depuis septembre 2008 et c’est supérieur aux prévisions des analystes.

Cette tendance s’explique par des phénomènes naturels, comme les forte inondations du mois dernier qui ont coûté la vie à plus de 300 personnes notamment dans le centre de la Chine.

Ces catastrophes naturelles ont fait bondir le coût des matières premières alors que dans le même temps la consommation de l’électricité et les prix du charbon ont également augmenté pour faire face aux fortes chaleurs de l’été chinois.

Le taux d’inflation a de son côté augmenté de 1% sur un an en juillet, un taux supérieur aux estimations des observateurs.

Là aussi, les conditions météorologiques ont été la cause de cette hausse.

Autre facteur, le boom des voyages estivaux dans un pays qui vit en vase clos avec des frontières chinoises restées fermées depuis l’épidémie l’an dernier

La tendance pourrait s’inverser lors de la prochaine publication des chiffres officiels le mois prochain, puisque la Chine fait face à un regain de l’épidémie de coronavirus.

Alors que Pékin prône la tolérance zéro, d’importantes restrictions de voyages ont sifflé la fin des vacances estivales, alors que plusieurs provinces ont imposé des reconfinements plus ou moins stricts sur le territoire chinois.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne