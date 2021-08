Covid-19: le Bangladesh commence à vacciner les réfugiés rohingyas

Le pays est frappé de plein fouet par le variant Delta alors que moins de 3% de la population a été entièrement vaccinée. Ce mardi 10 août, la campagne de vaccination contre le Covid-19 a également débuté dans les camps de réfugiés rohingyas.

Mise en place par les autorités nationales, agences de l'ONU et acteurs humanitaires, la campagne doit durer trois jours pour l'instant et seules les personnes de plus de 55 ans sont éligibles. Dans les camps du district de Cox's Bazar, dans le sud-est du Bangladesh, des centaines de personnels de santé ont été déployés. Près de 50 000 personnes de plus de 55 ans y sont éligibles pour recevoir le vaccin chinois Sinopharm.

« La situation du Covid-19 à Cox's Bazar est aussi alarmante que dans le reste du pays, affirme Hrusikesh Harichandan, le responsable des opérations du Croissant-Rouge dans les camps de réfugiés du Bangladesh, au micro de Guilhem Delteil, du service International de RFI. Le premier cas de Covid a été détecté le 23 mars. Depuis, cela a augmenté jusqu'à près de 54 700 personnes. Aujourd'hui marque le début de la campagne de vaccination et le plan actuel est d'atteindre 47 000 personnes de plus de 55 ans. 56 centres de santé sont intégrés à cette campagne et depuis ce matin, nous avons vu beaucoup de gens voulant se faire vacciner, beaucoup de générosité aussi. C'est devenu un grand événement. Et la participation à cette campagne est très bonne. »

Les autorités disent avoir mené une vaste campagne de sensibilisation à la vaccination dans les camps. Des volontaires ont fait du porte-à-porte pour informer les réfugiés de l'importance pour eux de se faire vacciner.

« Je vois une lumière au bout du tunnel »

Hrusikesh Harichandan, le responsable des opérations du Croissant-Rouge dans les camps de réfugiés du Bangladesh, veut y voir un signe d'espoir.

« C'est important parce qu'il s'agit d'une population vulnérable car déplacée, insiste-t-il. Et l'assistance humanitaire dans les camps dépend entièrement de sources extérieures, de donateurs, d'organisations humanitaires et du gouvernement. Mais à cause du coronavirus, beaucoup de choses ont ralenti. Le gouvernement a décrété un confinement. Il a imposé des restrictions de mouvement, n'autorisant que l'aide humanitaire essentielle. Donc quand les bénéficiaires auront été vaccinés, cela améliorera la résistance des gens face au virus, mais aussi leurs conditions de vie. Je vois une lumière au bout du tunnel. La question de l'approvisionnement aurait pu être un problème il y a deux ou trois mois quand il était impossible d'avoir des livraisons d'Inde. Mais le gouvernement a œuvré pour avoir plus de sources d'approvisionnement afin de pouvoir toucher d'autres personnes. Et cela nous donne l'espoir que la vaccination est possible. Cela va prendre du temps mais c'est possible. »

Vaccination vitale dans des espace exigus

Une campagne de vaccination doit également débuter cette semaine pour quelque 18 000 Rohingyas relocalisés à Bhashan Char, une île du golfe du Bengale.

Le Bangladesh a été frappé par une forte vague de contaminations par le coronavirus ces derniers mois. Une grande partie de ce pays de 167 millions d'habitants, y compris les camps de Rohingyas, est soumis à un confinement.

La vaccination contre le Covid-19 est vitale dans les camps de réfugiés pour que les familles puissent vivre dignement. Car être confiné chez soi est très difficile dans les espaces exigus où la plupart ont un accès limité à l'eau et aux installations sanitaires, ce qui accentue la vulnérabilité au Covid-19.

Le virus a tué au total près de 23 000 personnes et contaminé près de 1,4 million d'autres, pour la plupart au cours des derniers mois. Quelque 98% des nouvelles contaminations sont dues au variant Delta, plus contagieux. Selon les autorités sanitaires, 2 600 cas de Covid-19 et 29 décès ont été enregistrés dans les camps de réfugiés abritant quelque 850 000 personnes. Mais de nombreux experts estiment que le bilan réel est probablement plus lourd.

La plupart des Rohingyas du Bangladesh ont fui une offensive des forces de sécurité de la Birmanie voisine en 2017. Quatre ans plus tard, il est peu probable qu'ils puissent rentrer chez eux.

