Thaïlande: les morgues du pays débordées par l'afflux de morts du Covid-19

En Thaïlande, l’épidémie de Covid-19 continue de faire des ravages, si bien que les morgues du pays sont débordées. Certaines doivent même louer des conteneurs frigoriques pour conserver les corps.

Avec notre correspondante à Bangkok, Carole Isoux

À l’arrière de la morgue de l’hôpital universitaire de Thammasat, deux grands conteneurs blancs, contiennent plusieurs dizaines de corps. Avec la hausse de la mortalité due au virus Covid-19, les demandes d’autopsie ont augmenté de la part des médecins comme des familles.

« À l’abri, de la chaleur, des insectes… »

Les corps sont donc conservés avant leur autopsie mais aussi après ; car, selon le directeur Paruhat Ton-Udon, les services funéraires de la capitale ne parviennent pas à suivre le rythme des décès, et les hôpitaux comme le sien manquent désormais de place pour conserver les défunts : « Dans ces conteneurs frigoriques, là, vous voyez, on met les morts du Covid-19 et comme ça s’il y a un problème, un délai pour ramasser les corps, ce qui arrive de plus en plus souvent, eh bien, ils peuvent rester là, ils sont à l’abri, de la chaleur, des insectes… ».

Accélération du programme de vaccination

La Thaïlande fait face en moyenne à 20 000 nouvelles contaminations quotidiennes et 200 décès. Le programme de vaccination, arrivé trop tard pour endiguer la vague du variant Delta a connu une accélération ces dernières semaines et le gouvernement espère une amélioration de la situation épidémique dès le mois de septembre.

