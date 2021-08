Afghanistan: inquiétude à Kaboul alors que les talibans s'emparent des capitales régionales

Familles de déplacés collectant de la nourriture à Kaboul le 9 août 2021. Elles ont fui les provinces de Kunduz et de Takhar en raison des combats entre les talibans et les forces de sécurité afghanes. AFP - WAKIL KOHSAR

Texte par : RFI Suivre 7 mn

Neuf capitales provinciales sont tombées aux mains des talibans. L'inquiétude augmente à Kaboul et dans tout le pays. De son côté, l’Union européenne va s’emparer de la question afghane. Six États membres de l’UE demandent à Bruxelles de maintenir les expulsions de migrants afghans, alors même que les combats et que les déplacements de population s'intensifient.