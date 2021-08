Corée du Sud: un ex-star de la K-Pop condamnée à trois ans de prison pour proxénétisme

Ancien chanteur du Boys Band de pop sud-coréenne Big bang, Seungri a été reconnu coupable d'avoir organisé des rencontres entre des hommes d'affaires étrangers et des prostituées, mais aussi de transactions illégales dans le cadre de paris à Las Vegas. C'est l'épilogue d'un scandale de drogue et de prostitution qui a secoué le monde de la K-Pop.

Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca

Seungri, ou Lee Seung-hyun de son vrai nom, était une star de l'un des boys band les plus populaires du pays avant de devenir un riche homme d'affaire. En 2019, alors au sommet de sa gloire, son nom apparaît dans un important scandale sexuel et de drogue qui implique plusieurs personnalités de la pop coréenne. L'artiste se retire de la scène avant de débuter son service miltaire en mars dernier.

C'est donc un tribunal militaire qui l'a reconnu coupable de neufs chefs d'inculpations. Dans le viseur des juges, des détournements de fonds, des transactions illégales dans de luxueux casinos de Las Vegas et surtout, l'organisation de rencontre entre des prostituées et des potentiels clients taïwanais, hongkongais et japonais, susceptibles d'investir dans sa discothèque. Il aurait arrangé ces rencontres à 24 reprises à partir de septembre 2015.

Ce jeudi, immédiatement après sa condamnation à 3 ans de prison et 750 000 euros d'amende, l'ex-chanteur a été emmené en détention. Durant l'intégralité du procès, la star déchue a rejetté les accusations et a accusé ses associés d'être à l'origine des faits de proxénétismes.

► À écouter : Corée du Sud: K-pop, au-delà des idoles, une fabrique à succès bien rodée

