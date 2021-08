Singapour, élève modèle du recyclage des eaux usées

Près de 80% des eaux usée dans le monde sont rejetées dans la nature sans aucun traitement, avec tous les risques pathogènes que cela implique. À l’heure où le réchauffement climatique menace nos ressources hydrauliques, Singapour recycle 40% de ses eaux usées et veut pousser ce pourcentage encore plus loin.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante en Asie du Sud-Est, Gabrielle Maréchaux

À regarder la météo de Singapour, il est difficile de se dire que le pays est en stress hydrique, reconnait le professeur Snyder, directeur de l’Environment and Water Research Institute. « Il pleut tout le temps, et pourtant on manque d’eau, cela parait fou ! Mais c’est plutôt logique : Singapour est un petit pays avec une densité parmi les plus élevées au monde. Donc il n’y a pas la place pour collecter cette eau de pluie, il y a des infrastructures pour désaliniser l’eau de mer, mais cela prend beaucoup plus d’énergie que de recycler les eaux usées », explique-t-il.

Ainsi l’eau qui part dans les toilettes parcourt des kilomètres de tuyaux, pompes, filtre et rayons UV pour ensuite ressortir ultra pure dans les robinets des particuliers et de nombreuses industries qui ont besoin d'une eau d'une pureté absolue.

Une métamorphose sans fin dont Singapour est fier comme le montre une vidéo de l’Agence nationale de l’eau. « Le recyclage des eaux usées, c’est un peu comme de la magie, ou de l’alchimie. Personne ne veut d'une eau usée, et nous on la convertit en une ressource utile et précieuse », vante cette vidéo promotionnelle.

Un modèle difficilement réplicable

Pour le professeur Snyder, la façon dont Singapour économise ses ressources en eau est sans pareil, mais malheureusement difficilement réplicable. « Souvent les villes attendent de se retrouver face à des crises environnementales terribles pour se dire, ça serait sans doute bien de recycler l’eau mais malheureusement, ce genre d’infrastructures prend énormément de temps », détaille le spécialiste.

Singapour a quant à elle investi plus de six milliards d’euros pour tâcher de rendre ses 728 kms carrés de territoires plus indépendant sur le plan hydraulique.

► À lire aussi : Journée mondiale de l'eau: «Ce qui inquiète, c'est l'eau nécessaire à la production agricole»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne