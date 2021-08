Afghanistan: Ismail Khan, le «Lion d’Hérat» s’est rendu aux talibans

L'inexorable progression des talibans se poursuit dans le pays. Ce jeudi 12 août, Hérat, la troisième plus grande ville du pays, a été prise malgré la résistance populaire portée par un chef de guerre emblématique, Ismail Khan. L'ancien gouverneur de la province, combattant notoire contre l'URSS puis contre les talibans, a été capturé.

Dans une courte vidéo publiée par la propagande du mouvement taliban, celui que l'on surnomme le « Lion d'Hérat » a annoncé s’être rendu aux insurgés.

On y voit le chef de guerre de 75 ans, le regard lourd et sa longue barbe blanche répondre aux questions des talibans : « Ils devraient bien traiter les gens, et les gens devraient avoir de bons sentiments à leur égard pour qu'ils mènent ensemble une vie prospère », a-t-il dit.

Une légende vivante de la résistance afghane

Durant plusieurs heures, le sort de celui qui a longuement dirigé la troisième ville d'Afghanistan est resté incertain alors que l'annonce de la prise de la ville était déjà tombée. Les talibans ont ensuite affirmé avoir trouvé un accord avec le chef de guerre qui sera « renvoyé vers sa résidence ». C'est une prise hautement symbolique pour l'organisation islamiste, car Ismail Khan est une légende vivante de la résistance afghane.

Opposant notoire des soviétiques dans les années 1980, il avait également remporté de nombreux succès militaires contre les talibans lors de leur prise de pouvoir durant la décennie suivante. Contraint à la fuite en Iran en 1995, il était revenu pour organiser un soulèvement face au pouvoir taliban avant d’être capturé en 1997. Deux ans plus tard, il parvient à s’évader et était libre lors de l’occupation américaine du pays. En 2001, il était devenu le gouverneur de la province d’Hérat où il est né, avant d’exercer des responsabilités politiques de premier plan en tant que ministre de l’Énergie pour les autorités de Kaboul.

Avec le départ des troupes américaines et l'avancée des talibans, il s'était lancé, il y a un mois, dans la défense d’Hérat. Fédérant une armée populaire d’environ 700 hommes, il avait exhorté les militaires afghans à faire preuve d'une plus grande fermeté et appelé les « forces de sécurité actuelles à résister avec courage ». Désormais aux mains des talibans, il a affirmé espérer que « la paix et la stabilité seront rétablies en Afghanistan ».

Malgré son caractère insoumis, il a été incapable de résister à l'offensive éclair des islamistes radicaux. Le « Lion d'Hérat » est tombé en même temps que sa ville.

