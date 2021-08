Alors que les combats se sont intensifiés ces dernières semaines en Afghanistan et que les talibans ont pris le contrôle d’une grande partie du pays, la situation humanitaire s’est détériorée. Trois questions à Hsiao-Wei Lee, la représentante adjointe du Programme alimentaire mondial (PAM) en Afghanistan.

Des milliers d’Afghans qui ont quitté leur maison pour fuir les combats ont trouvé refuge dans les grandes villes. Et se nourrir est devenu plus difficile pour de nombreux habitants.

RFI : Quelle est la situation actuelle en matière d’accès à l’alimentation en Afghanistan ?

Hsiao-Wei Lee : La sécurité alimentaire et la situation nutritive sont difficiles pour de multiples raisons. Il y a tout d’abord les conséquences socio-économiques du coronavirus. Puis, une sécheresse importante a été déclarée plus tôt cette année, en juin. Donc les combats sont venus s’ajouter à une situation déjà difficile. Un Afghan sur trois est en situation de grande insécurité alimentaire et deux millions d’enfants ont besoin de traitements nutritifs. Ce que nous craignons, c’est que le pire soit à venir. Normalement, les hivers sont assez rigoureux en Afghanistan et c’est aussi la période de soudure. C’est là qu’habituellement nous constatons une augmentation du niveau d’insécurité alimentaire et donc une augmentation de nos besoins pour une assistance humanitaire alimentaire. Ces trois derniers mois, nous avons fourni une assistance alimentaire à plus de 4 millions de personnes. Mais si nous obtenons les moyens nécessaires, nous augmenterons cette aide dans les prochains mois afin de venir en aide à 9 millions de personnes d’ici le mois de décembre.

Des milliers de personnes ont fuit les zones de combat et trouvé refuge pour l’instant dans les zones urbaines, particulièrement Kaboul. Comment répondez-vous aux besoins des personnes déplacées à Kaboul ?

À Kaboul, nous sommes venus en aide à 1 000 foyers, ce qui correspond à environ 7 000 personnes. Et les arrivées augmentent à un rythme très soutenu. Nous faisons d’abord une évaluation et enregistrons les nouveaux arrivants. Notre aide est vraiment liée aux besoins et pas uniquement au statut des personnes. Avec des ressources limitées, nous nous assurons que nous venons en aide aux personnes qui en ont le plus besoin. Et c’est une réponse essentiellement multisectorielle : il ne s’agit pas uniquement d’une assistance alimentaire mais on travaille aussi avec d’autres agences pour fournir des abris, par exemple. Étant donné le nombre de personnes qui arrivent, nous avons des équipes mobiles pour faire les évaluations, pour surveiller l’évolution des besoins et être en mesure d’y répondre. Mais l’un de nos plus grands défis est de faire cela sans créer d’« effet aimant », afin de ne pas attirer des personnes pour qui venir à Kaboul ne serait pas la meilleure solution.

Et est-ce que vous êtes encore en mesure de travailler dans l’ensemble du pays ?

Nous travaillons encore dans toutes les provinces d’Afghanistan. Cela ne veut pas dire que nous sommes en mesure de fournir une assistance à tout moment. Nous le faisons quand nous sommes en mesure de le faire. Quand il y a des fenêtres d’opportunité pour que nous apportions une aide, nous les saisissons. Par exemple, vous pouvez avoir des combats à un endroit pendant quelques jours, puis une opportunité se présente pour que nous fassions des distributions. Nous travaillons depuis six bureaux de terrain qui ont tous encore du personnel sur place et font tous des livraisons dans leur zone d’action. Nous travaillons encore par exemple à Faizabad, Hérat, Kandahar. À Faizabad, nous avons fait ce vendredi des distributions de nourriture.

