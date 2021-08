Offensive des talibans en Afghanistan: le président Ashraf Ghani en sursis ?

En Afghanistan, plus d’une dizaine de provinces sont contrôlées par les talibans. En prenant la province du Logar hier vendredi, située à 50 km au sud de Kaboul, les insurgés se sont encore rapprochés de la capitale afghane. Des milliers de familles ont fui leur foyer pour se réfugier à Kaboul. Le président afghan est sous pression.

Avec notre correspondante à Kaboul, Sonia Ghezali

Tous les regards sont tournés vers le palais présidentiel. Ashraf Ghani, le chef de l’Etat afghan, cèdera-t-il face aux talibans ? Des rumeurs circulent sur sa démission à venir. Les Etats-Unis l’inciteraient à quitter le pouvoir. Il y a quatre jours à Doha, le gouvernement afghan a proposé un partage du pouvoir aux talibans. Ces derniers n’ont pas répondu. Ils ont poursuivi leur offensive. Washington qui ferme les yeux depuis longtemps a favorisé les talibans en maintenant les négociations.

Pour Victoria Fontan, professeure en études de la paix et de la résolution des conflits à l'université américaine d'Afghanistan, « la désintégration de l’Etat afghan est en marche ». « Je trouve qu’il est malvenu et même hors contexte, poursuit-elle, de recommencer à négocier avec des gens qui sont en pleine guerre active sur le terrain et c’est légitimiser l’action militaire depuis le mois de juillet, tous leurs gains sur le terrain et leur donner l’importance d’un Etat en devenir ».

« Le président Ghani doit démissionner, point final, martèle pour sa part Haroun Rahimi, originaire de la ville d'Hérat et professeur assistant de droit à l’université américaine d’Afghanistan. Il doit aussi être traduit en justice. Ghani et ses plus proches conseillers sont responsables en personne de tout ce qui se passe ici. Ce n'est pas un échec de l'institution, c'est leur échec, car ils se sont substitués aux institutions. Le connaissant personnellement, je serais vraiment surpris qu'il accepte de démissionner, sauf s'il est soumis à d'énormes pressions. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que s'il refuse de démissionner, cela pourrait provoquer une pression supplémentaire sur Kaboul où la situation humanitaire déjà désastreuse pourrait empirer. »

Pour Haroun Rahimi, le sort de Kaboul devrait faire l'objet d'une négociation. « Le président Ghani devrait laisser Kaboul à un gouvernement de transition qui superviserait le processus d'une Loya Jirga de tous les dignitaires d'Afghanistan et se mettre d'accord sur le futur système politique du pays. Et je crois que les talibans feraient une grave erreur en refusant de négocier avec toutes les parties pour aboutir à une solution politique. Ils ont peut-être un avantage militaire, mais cela ne pourra pas durer. Je pense qu'une résistance se mettra en place contre eux. Cela prendra peut-être plusieurs années, mais cette résistance aura le soutien de tous les pays dans le monde pour s'opposer aux talibans. »

Comment l'offensive a-t-elle pu être aussi rapide ?

En attendant, cette avancée fulgurante des talibans a surpris les Afghans qui n’arrivent pas à comprendre l’absence de toute résistance de la part de l’armée et des forces de sécurité du pays, comme l’explique le général Atiq Amrkheil, ancien commandent en chef de l’armée de l’aire afghane, joint à Kaboul par la rédaction en persan de RFI. Il est abasourdi devant la facilité de conquête des islamistes.

« La situation n'est pas compréhensible. En tout cas, elle ne l’est pas pour moi. Imaginez, à Logar, il n’y a eu aucun combat, pas une seule balle n’a été tirée. Le gouverneur s’est rendu aux talibans avec l’ensemble de ses forces. L'ordre a-t-il été donné de se rendre sans se battre ? C’est possible. Sinon, comment expliquer ? C’est un mystère. À Hérat, dès que les talibans sont arrivés, la ville s’est rendue. Personne ne comprend la situation. Cette feuille de route avait-elle été préparée à l’avance ? y a-t-il une cinquième colonne au sein de l’Etat ? S’agit-il d’un plan préparé par ceux qui depuis longtemps ont des relations ambigües et qui trouvent là, l’occasion de le mettre en œuvre ? Comment peut-on croire à la reddition des forces à Hérat ou à Kandahar sans la moindre résistance ? De toute ma vie, je n’ai jamais vu une telle situation ! »

Les Etats-Unis sont sous le feux des critiques, alors qu’ils évacuent leurs ressortissants sous haute protection laissant le pays au bord du chaos.

