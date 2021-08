Afghanistan: les talibans annoncent qu'ils entrent dans Kaboul, les Occidentaux sous pression

Les talibans annoncent ce dimanche 15 août qu'ils entrent dans Kaboul, indique l'un des porte-parole des talibans, après une campagne militaire d'une rapidité stupéfiante. Le président afghan, Ashraf Ghani, a quitté le pays, selon l'ancien vice-président Abdullah Abdullah. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que le personnel de l'ambassade des États-Unis était en route pour l'aéroport. D'autres pays, comme l'Allemagne, l'Italie et le Canada, ont annoncé la fermeture de leur ambassade et/ou l'évacuation du personnel diplomatique.

►France: priorité à la sécurité des Français encore sur place

Le président français suit heure par heure la dégradation de la situation en Afghanistan. Emmanuel Macron présidera lundi un Conseil de défense, indique l’Élysée. La présidence française a indiqué que la priorité immédiate et absolue dans les prochaines heures était la sécurité des Français qui étaient sur place, et qui ont été appelés à quitter l’Afghanistan, ainsi que des personnels Français et Afghans. Et il dit maintenir également des capacités de protéger les Afghans qui ont travaillé pour l’armée française, ainsi que des journalistes, des militants de droits de l’homme, des artistes et des personnalités afghanes particulièrement menacées.

Le ministère des Affaires étrangères a décidé de relocaliser son ambassade sur le site de l'aéroport de Kaboul.

« Face à la dégradation extrêmement rapide de la situation sécuritaire en Afghanistan, les autorités françaises ont décidé de relocaliser leur ambassade sur le site de l’aéroport de Kaboul, qui reste donc en fonction et active pour procéder notamment à l’évacuation de l’ensemble de nos compatriotes qui se trouveraient encore dans le pays. L’ambassade et le centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des affaires étrangères sont en contact avec les Français qui se sont signalés. Ces opérations d’évacuation méthodique de nos ressortissants sont en cours depuis des semaines et un vol spécial avait été affrété dès le 16 juillet dernier spécifiquement, à la suite de nombreux appels du ministère à nos ressortissants à quitter le pays », précise le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué.

►Boris Johnson convoque une réunion de crise et le Parlement

Du côté britannique, face à l’avancée rapide et inexorable des talibans, le Premier ministre Boris Johnson a convoqué dimanche une nouvelle réunion gouvernementale de crise et va réunir mercredi le Parlement. Les Britanniques qui ont d’ailleurs envoyé un renfort de 600 hommes pour aider l’évacuation de leurs ressortissants britanniques.

►Blinken rejette tout parallèle entre la situation en Afghanistan et Saïgon

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a rejeté sur CNN dimanche 15 août toute comparaison entre la situation à Kaboul et la chute de Saïgon au Vietnam en 1975, réaffirmant que les États-Unis avaient « atteint les objectifs » de la guerre en Afghanistan. « Nous sommes allés en Afghanistan il y a 20 ans avec une mission et cette mission était de régler le compte de ceux qui nous ont attaqués le 11-Septembre. Nous avons accompli cette mission. » Quant au personnel de l'ambassade américaine à Kaboul, il a été transféré en urgence vers l'aéroport de la capitale afghane, où ont été dépêchés des milliers de soldats américains.

►L'Albanie « prête » à accueillir des réfugiés afghans visés par les talibans

L'Albanie s'est dite prête dimanche à accueillir des centaines de réfugiés afghans, dont des femmes dirigeantes, des fonctionnaires et d'autres personnes menacées par les talibans, alors que les insurgés islamistes sont aux portes de Kaboul.

« L'Albanie, membre de l'Otan est prête à assumer sa part du fardeau », a déclaré le Premier ministre albanais Edi Rama dans une réaction publiée dimanche sur sa page Facebook. Edi Rama a confirmé que « Washington a déjà demandé à l'Albanie d'examiner la possibilité de servir de pays de transit pour un certain nombre d'immigrants politiques afghans dont la destination finale serait les Etats-Unis ».

Mais, bien avant la demande des autorités américaines, M. Rama a affirmé que l'Albanie avait reçu des appels de la part d'autres organisations internationales pour « l'hébergement temporaire en Albanie des centaines de personnes des milieux intellectuels et des femmes militantes afghanes figurant sur les listes d'exécution des talibans ».

►L'Otan: une solution politique « plus urgente que jamais »

L'Otan a estimé dimanche qu'il était « plus urgent que jamais » de trouver une solution politique au conflit en Afghanistan. C’est ce qu’a déclaré un responsable de l'Otan à l'Agence France-Presse. « L'Otan suit constamment l'évolution de la situation en Afghanistan », a assuré ce même responsable. « Nous aidons au maintien du fonctionnement de l'aéroport de Kaboul afin de permettre à l'Afghanistan de rester connecté au reste du monde. Nous maintenons également notre présence diplomatique à Kaboul. La sécurité de notre personnel est notre priorité absolue et nous nous adaptons aux évolutions », a-t-il aussi indiqué.

►La Russie ne prévoit pas d'évacuer son ambassade à Kaboul

La Russie ne prévoit pas d'évacuer son ambassade à Kaboul, alors que les combattants talibans sont aux portes de la capitale afghane, a indiqué dimanche un haut responsable russe.

« Aucune évacuation n'est prévue », a déclaré Zamir Kaboulov, l'émissaire du Kremlin pour l’Afghanistan cité par l'agence Interfax, soulignant être « en contact direct » avec l'ambassadeur russe à Kaboul dont les collaborateurs continuaient à travailler dans « le calme » à l'ambassade.

La Russie fait partie des pays ayant reçu des garanties de la part des talibans quant à la sécurité de leurs ambassades, a encore expliqué M. Kaboulov. « Nous avons reçu ces garanties il y a déjà un certain temps. La Russie n’a pas été la seule à les avoir reçues », a-t-il précisé, cité par l'agence Ria Novosti. M. Kaboulov a également affirmé que la Russie était prête à travailler avec un « gouvernement de transition » en Afghanistan, mais qu'elle « ne reconnaissait pas » pour l'instant les talibans comme autorités légitimes.

Le porte-parole de l'ambassade russe à Kaboul, Nikita Ichtchenko, a de son côté déclaré à la télévision russe que la situation dans la capitale afghane était « tendue », mais sans combats. « De ce que nous savons, les parties afghanes mènent des contacts politiques. L'ambassade n'est pas menacée et une évacuation n'est pas nécessaire », a-t-il dit.

En revanche, Moscou dit œuvrer pour réunir le Conseil de sécurité de l’ONU. La situation nécessite une intervention immédiate du Conseil de sécurité de l’ONU pour éviter une nouvelle catastrophe humanitaire, une menace accrue pour la sécurité, la stabilité dans la région. Voilà ce qu’a déclaré le président de la commission des affaires étrangères au Parlement russe Leonid Sloutski.

Mais pour l’instant, on ne sait pas ce que cette réunion pourrait apporter tant l’avancée des talibans est inexorable et difficile à contenir.

