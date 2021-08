Covid-19: au Japon, la situation sanitaire se dégrade et la population panique

Le pays recense en ce moment dix fois plus de cas quotidiens de Covid qu'il y a un mois. Dans les régions où l'état d'urgence a été instauré, comme à Tokyo, le système de soins de santé est au bord de l'écroulement faute de lits et de soignants en nombre suffisant.

avec notre correspondant à Tokyo, Bruno Duval

Le ministère de la Santé a ordonné que, désormais, seuls les malades dans un état grave soient hospitalisés. Une décision qui suscite la colère du corps médical, et même un début de panique dans la population.

Le fait que même les malades du Covid souffrant de difficultés respiratoires ne soient plus hospitalisés indigne ce médecin. « L'état de santé de ces malades pouvant se dégrader rapidement, cela me paraît très imprudent de leur imposer de rester chez eux. Et inhumain, en plus. Ceux qui souffrent le martyr en respirant n'ont pas droit aux analgésiques les plus puissants, qui ne sont administrés qu'en milieu hospitalier»

A Tokyo, une armada d'aide-soignants à domicile munis de bonbonnes à oxygène sont sollicités jour et nuit par des malades qui sont en détresse respiratoire, ce qui affole cet infirmier. « Beaucoup de mes patients sont si faibles qu'ils peuvent à peine parler. Certains ont même les lèvres et les doigts violets tellement ils sont en insuffisance respiratoire aiguë. Je n'avais jamais vu cela ! A mon sens, on va droit à la catastrophe sanitaire majeure ».

En ce moment, les Japonais se ruent sur les oxymetres: ces appareils qui mesurent le taux d'oxygène dans le sang. Dans ce magasin, par exemple, chaque jour, les rayons sont pris d'assaut: « J'ai commandé un oxymetre, nous explique une cliente, car on m'a dit que c'était indispensable pour surveiller l'évolution de son état de santé lorsqu'on ne peut pas être hospitalisé ».

« Quand on est en rupture de stock, des clients se fâchent ou fondent en larmes tant ils sont stressés de ne pas pouvoir acheter cet appareil », poursuit le responsable du magasin.

Stressés, et pour cause: six Japonais sur dix n'ont toujours pas été vaccinés...

